Suurpeole minejatel on uus eestvedaja

Järgmisel suvel pealinnas peetava üldlaulu- ja -tantsupeoni on veel poolteist aastat, ent nii lauljatele-tantsijatele kui ka pillimängijatele ja nende juhendajatele on ettevalmistused juba alanud. Sellest aastast on Järvamaal vahetunud ka suurpeo kuraator.