Eelmisel aastal elanike suure toetusega külavanemaks valitud Andres Kivilaid on üks neist, kes leidis pärast aastaid tagasitee vanavanemate koju.

Valgma küla eluga on 45aastane Kivilaid olnud kursis kogu aeg. Vanavanemate Hansoni talus on ta veetnud kõik oma koolivaheajad, südame küljes oli küla hiljemgi. «Kümme aastat tagasi oleksime rääkinud Valgmast kui tühjaks jäävate talukohtadega hääbuvast külast, kuid nüüd on meil põhjust rõõmustada aina nooreneva küla üle,» lausub ta.