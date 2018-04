Uus bänd tahab rahva kokku tuua

«Ärkan hommikul tahtega minna tööle, olen inspireeritud ja inspireerin teisi, ja õhtul lähen täidetud tundega magama, teades, et järgmisel päeval see kordub,» unistab näitleja Joosep Uus. Ta usub, et see unistus täitub Paides, augustis sündivas teatris. Mõtet jagavad tema sõbrad ja trupikaaslased: projektijuht Harri Ausmaa, lavastaja Jan Teevet ning näitlejad Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping ja Ursel Tilk.