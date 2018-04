Pildid kooli seintel jutustavad ajalugu

Ettevõtmises kahe kavandiga kaasa löönud XI klassi õpilane Janely Arusoo ütles, et veetis ühe oma töö seinale jäädvustamiseks nädala jooksul kooli koridoris hulk tunde. «Joonistasin nii vahetundides kui mõnikord ka pärast tunde. Mõni õhtu lahkusin alles kella kuuest,» sõnas ta.

Töö võttis kaua aega, sest Arusoo selgitusel tuli seinale kanda mitu kihti värvi, et kontrastid ikka esile tuleksid. «Tahtsin, et pilt oleks ilus ja näeks välja samasugune nagu kavandil,» põhjendas ta. Pildil «Logod, mis räägivad siiani» on kujutatud Paide ühisgümnaasiumi ja selle eelkäija Paide 3. keskkooli põimunud tunnusmärke.