Muuseumis tuleb arutelu soode kuivendusest ja taastusest

Muuseumi programmijuht Kristi Kirss täpsustas, et seminari peateema ongi sood ja sellega seonduv. Kui romaanis «Tõde ja õigus» seisab Vargamäele saabunud abielupaar Krõõt ja Andres silmitsi tõega, et pärast pikka sõitu oma uude koju Eespere tallu on nende maast vaid 11 protsenti hea ja haritav.