Türilased saavad sooje kortereid nautida aasta ringi

Katlamajade pidulikul avamisel ütles SW Energia tegevjuht Mait Pärg, et Türi sai ühed moodsaimad täisautomaatsed katlad, kus töötaja kogu aeg kohal olema enam ei pea. «Teatud toimingute läbiviimiseks peavad inimesed siiski kohale tulema, kuid igapäevane toimimine ja seadmete juhtimine käib eemalt,» selgitas ta.

Mõlemat katlamaja jälgitakse üle interneti ja automaatika on nii tark, et teavitab tõrgetest juba enne, kui midagi juhtuda jõuab. Peale selle paigaldati katlamajadesse nüüdisaegsed tuhapüüdurid ehk multitsüklonid, nii et korstnast väljub kordi puhtam õhk.