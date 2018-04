Karupere poseeris hobipiltnikule

«Sain karusid jälgida üle tunni,» meenutas Annika Ratt. «Kõik algas sellest, et sõitsime pühapäeval mööda metsateed. Järsku nägin, et metsa vahelt tuli välja miski tume kogu. Siis näen, et selleks koguks osutus karu. Vahest 50-60 meetri kaugusel olnud karu tõusis tagakäppadele ja vaatas meie poole.»