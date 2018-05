Puudega lapsed tunnevad ennast uues lastehoius hästi

Paides raske ja sügava puudega lastele hoiuteenust osutav MTÜ Me Hoolime Sinust on võitnud oma hoolealuste südamed ja lapsed tulevad nende juurde rõõmsal meelel. Samal ajal võivad nende vanemad rahulikult tööd teha või puhata, teades, et lapsed on hoitud ja nendega tegeldakse parimal võimalikul moel.