«Uinuv kaunitar» kingib pisikestele baleriinidele elamuse

Eesti Rahvusballeti baleriini Heidi Kopti meelest on see tõeliselt haruldane võimalus ja harukordne juhus. Talle meenus, et kord Veneetsias «Pähklipureja» külaliseetenduses tegid kaasa kohaliku balletikooli lapsed, kuid tema teada on see esimene kord, kui välja­spool nii-öelda koduteatrit «Uinuva kaunitari» etenduses on laval ka kohaliku balletistuudio lapsed.