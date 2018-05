Resa Tiitsmaa: iga päev on emadepäev

Resa valmistatud nukke on auhinnaks saanud kogukondade eestvedajad ja konkursside võitjad, neid on kingitud tähtpäevadest sõltumata. «Väga lihtne on teha nukku siis, kui inimene on tuntud, tema iseloom on teada. Siis on materjali,» sõnab ta.