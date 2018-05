Endine telestaar tuleb oma riideid pakkuma

Hoovimüügi eestvedaja Kairet Kõljalg selgitas, et hoovimüük püüab laadamelusse mitte ära kaduda. «Teeme muusika- ja teatrimaja juurde eraldi hoovimüügiala, et inimesed saaksid aru, kus kaubeldakse uute asjade ja kus teise ringi kaubaga. «Maikuu on just sobiv aeg võtta ette väike tuulutus oma kappides, sahtlites, riiulitel ja panipaikades, et tuua kodus seisma jäänud hea kraam uusi omanikke leidma,» julgustas ta inimesi osalema.