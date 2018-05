Ühisele otsusele jõudmise kuratlik raskus

Sellises koosluses näeb tulevasi näitlejaid laval ilmselt viimast korda, nõustus lavastaja ja kursuse juhendaja Mart Koldits. Kõik 19 lõpulavastuses kaasa ei teegi, sest osa noortest on juba töökohustustega uutes koduteatrites nii hõivatud.

Osa aga vajas dublante – see on peapõhjus, miks «12 vihast» jõuab lavalaudadele kahes koosseisus. Kolditsa ütlust mööda on dubleeritud kolme mehe ja kahe naise rollid.