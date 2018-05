SEB: sularahaautomaadi õhkulaskmine on haruldane, kuid väga tõsine asi

Kolmapäeva öösel lasti Aravetel õhku Meie kaupluses asuv Swedbanki sularahaautomaat, kus oli ligikaudu 100 000 eurot. Et praegu teada oleva põhjal tundub rünnak olevat üksikasjadeni läbi mõeldud, siis võib kahtlustada, et Eestis on tegutsema asunud sellisele kuriteoliigile keskendunud jõuk.