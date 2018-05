Järvamaa ühistranspordi keskuse tegevdirektor Harri Lepa­mets täpsustas, et võeti vastu otsus saata maanteeametile taotlus, et maakonnaliinidel maksab 1. juulist bussipilet null eurot.

Lepamets selgitas, et asjaajamisega läheb kiireks, sest 1. juulini on jäänud kõigest poolteist kuud, kuid jääb loota, et jõuab kõik toimingud selleks ajaks ära teha.