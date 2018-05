Pangaautomaat väljastas liiga palju raha

See juhtus kuu keskel. Lippant asutas end pangaautomaadist raha välja võtma, ja võttiski. Tippis aga ekraanile summa 250 ja masin väljastas vajaliku hulga 50euroseid rahatähti. Nagu ikka. «Üks viiekümnene oli aga masina rahaluugi taga lintide vahel kinni, luuk ei läinud kinni ja rahatäht oli seal puntras hammasratta küljes,» lausus ta. «Pidin susima, et seda kätte saada, sest arvasin, et see on minu raha. Ei saanud ju alguses aru, mis juhtus. Kui hakkasin raha üle lugema, siis sain aru, et üks viiekümnene on liiast.»