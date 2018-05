Maakonna pidu jutustas inimese ja riigi loo

Vana peremees meenutas laval oma elu metsateema abil. Etenduse alguses hakkas sirguma väikene puu. Vanamehel tekkis varsti mure selle pärast, et igal pool on raiesmikud, mistõttu karudel ja inimestel pole kohta, kus metsas käia. «Loodusega on mu elu kogu aeg seotud olnud, metsa taastamine, istutamine ja lõikamine on alati teema olnud,» tõi Aan paralleeli oma elust.