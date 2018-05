Välisturist ei kipu jalga Järvamaale tõstma

Statistikaameti andmetel moodustasid möödunud aastal kogu Eesti muuseumikülastajatest välisturistid 35 protsenti, samas Järvamaa ja Raplamaa on oma kolme protsendiga maakondadest viimasel kohal.

Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultandi Piret Sihvri meelest ei saa väikese külastatavuse põhjus olla muuseumide kvaliteedis. «Meie muuseumid pole elutud tolmukorjajad, need on täiesti külastatavad muuseumid ja kui hakata võrdlema neid teiste piirkondadega ning jätta välja ERM ja teised suuremad, siis meie omad on täiesti konkurentsivõimelised,» lausus ta.