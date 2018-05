Valvurid võtavad peatselt rannad üle

Ametlik suplushooaeg algab eeloleval nädalavahetusel ehk 1. juunil. Sel päeval võivad end kindlalt tunda Paide tehisjärve ääres suvitajad, sest Paide Halduse juht Janno Lehemets kinnitas, et üks rannavalvur alustab seal valvekorda. Paide Haldus kuulutas rannavalvurite leidmiseks konkursi välja mõne nädala eest ja Lehemetsa ütlust mööda saab tehisjärve ääres tööd kolm valvurit, mis tähendab, et kaks kohta on veel täitmata.

Lehemetsa tähelepanekut mööda on eelmiste aastate kogemusi arvestades võimalikud kandidaadid just gümnaasiumiealised hakkajad noored. Et mai viimastel nädalatel on nad kooliga veel hõivatud, jääbki seetõttu kandideerimine üsna viimasele minutile.