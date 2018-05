Avalik käimla osutus kodutule odavaks öömajaks

Käimlat hooldava Paide Halduse juhatuse liige Janno Lehemets ütles, et esimestel nädalatel tuli esmalt tegeleda ühe odavat öömaja otsinud kodutuga. «Ilmad olid siis veel külmad ning põrandaküttega puhas käimla oli kodutule tõenäoliselt sama meeltmööda ööbimiskoht nagu tavainimesele viietärnihotell,» lausus ta.

Esimese tähelepaneku tegi Lehemetsa ütlust mööda üks öösel tööl olnud taksojuht, kes märkas, et õhtul läks inimene WCsse ja punane hõivatust tähistav tuli põles öö läbi. «Ta andis meile teada ja hommikul läksime varuvõtmega vaatama, mis on juhtunud. Kuna me ei teadnud koristajaga, kes seal sees võib olla ja mis põhjusel, koputasime esmalt pikalt ja alles siis söandasime siseneda,» meenutas ta.