Ruumieksperiment II: linnasüdamest saab kogukonnaaed

Kesklinna ruumieksperimendi suure avamispeoni on laias laastus jäänud kuu jagu aega, ent see ei tähenda, et arvamusfestivali koordinaator Maiko Kesküla koos teiste vabatahtlikega nüüd käed rüpes istuks ning 30. juunit ootaks. «Programm tuleb hästi äge. Kontserte ja algatusi on juba päris hoolega kogunenud, aga inimeste mõtteid ja algatusi tahame kindlasti veel saada,» ütles Kesküla.