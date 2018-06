Oravabeebid kosuvad kasuema hoolitseva käe all

Järva Teatajal oli erakordne võimalus jälgida, kuidas Võsujalg oravalapsi toidab ja mida nad kasvamiseks vajavad. Mõni tund enne külaskäiku toodi talle just uus oravalaps Tallinnast. «Mulle tundub, et ta on pime. Silmad on juba avanenud, kuid need on täiesti tuhmid. Minu meelest on silmadel kae peal,» lausus ta.