Merikotkas Olev jõudis otsaga Venemaale

Leivits rõhutas, et merikotka seljas on üks moodsaim GPS-seadme mudeli mittetulundusühingult Kotkaklubi. Nii on tema teekond, lennukõrgus, läbitud kilomeetrid ja lennukiirus kogu aeg jälgitavad. «Iga punkt kaardil on kümneminutise intervalliga, mis saatja satelliidi kaudu edastab,» täpsustas ta.