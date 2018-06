Jutt kuldmedalist ajas esmalt naerma

«Võime uhkust tunda küll. Linnapeana soovin, et need tiivad kannaks teid nüüd edasi. Esialgu ilmselt kaugemale, maailma uudistama ja kogemusi saama, aga et needsamad tiivad tooksid teid ikka siia tagasi ka. Praegu vaatate küll mind sellise näoga, et kes siis Paidesse tagasi tahab tulla. Loodan, et ikka leiate selle tee. Helgeid päid on meil hädasti vaja,» ütles Värk medalistidele.