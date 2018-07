Pühakoja tornikiivrit ootab ees iluravi

Pealtnäha polegi Eesti ainsal värvilise tornikukega kiriku tornil viga midagi. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf aga teab öelda, et praegu on viimane aeg tornikiivri värvimist ette võtta, et ilmastikumõjude ja aja toimel plekkkatusesse tekkinud roostetäpid ei saaks edasi edeneda sedavõrd, et läbivaks muutuksid.