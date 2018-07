Kohvikutepäevad vallutavad südameid ja koduhoove

Aedlinnas Türil on ühepäevaste kodukohvikute pidamine seotud linna sünnipäevaga 2. juulil ning sel aastal ootasid juba seitsmendat korda Türil külastajaid enam kui kakskümmend kohvikut. Hoolimata sellest, et ilmataat sünnipäevalistega kaasa ei mänginud ning juuli teise päeva ilm sarnanes pigem septembrikuule, võtsid külalised lähemalt ja kaugemalt siiski tee jalge alla ja asutasid end Türi poole.

Suve jooksul on siin-seal üle Eesti võimalus sattuda mõnele kohvikute päevale, millest kuulsaimat korraldatakse Hiiumaal Kärdlas, kus on ära käinud peaaegu iga eestlane, kel õnnestunud augusti esimeseks nädalavahetuseks praamipilet broneerida. Kerge see pole, sest Kärdla kohvitantade eestvedamisel algatatud kohvikute päevast on kujunenud kultusüritus. Enam ei piirdu see ühepäevakohvikutega Kärdla linnas, vaid on laienenud üle Hiiumaa.