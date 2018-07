Albu mõisas näeb mängimise kunsti

Möödunud nädalast on Albu mõisas üleval Türi kunstniku Resa Tiitsmaa näitus «Mängime!».Väljas on Tiitsmaa valmistatud autorinukud. Kuigi tegemist võib olla muinasjutuliste tegelastega, on kõik nukud mõeldud vaatamiseks ka täiskasvanutele. «Osaliselt olen loomade ja putukate kaudu andnud edasi inimesele omast tegutsemist. Võib ka öelda, et näen elu enda ümber kui muinasjuttu,» lausus ta.