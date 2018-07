Poliitjonn seljatas mõistlikkuse

Juuni lõpupäevadel avaldas sotsiaaldemokraatide parlamendisaadik Liisa Oviir siinsetel veergudel arvamust, et äraspidisi tulemusi andnud sammud alkoholipoliitikas pole «poliitikute sõda», vaid võitlus tervema tuleviku nimel. Kõlava pealkirjaga artikkel sisaldas mitmeid eksitavaid väiteid, kuid ühes oli sel tõesti õigus. See ei ole poliitikute sõda, kus pikaajaline alkoholitarvitamise languse trend möödunud aastal peatus ning kümned miljonid eurod Eesti maksuraha sõidab Lätti, jättes kahjud omakorda meie riiki. See on kõige lihtlabasema poliitjonni ilming.