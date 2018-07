Vanavara hinda kujundab omaniku tarkus

Vanavaralaatasid toimub Eestis vaat et igal nädalavahetusel. Järvamaalgi on neid selles kuus kaks: nädal tagasi Seidlas, täna Koerus. Aktiivsed on ka vanavara ostjad, Järva Teatajaski on tosinajagu kuulutust, milles ollakse valmis väärtusliku kraami eest välja käima sadu eurosid.

Kellade ja vana fototehnika huviline Marko Lehis ütles, et on mõne eseme eest maksnud ka 1500 eurot, samas niiskuskahjustuse või katkise kella eest on tasu pigem sümboolne – eseme hind selgub ikkagi seda üle vaadates. «Nädala alguses ostsin ühelt proualt tema vanaema kaks kaelakella sümboolse hinna eest, sest need olid katki ja neid oli püütud ise liimida, mistõttu ei saa nad enam kunagi töökorda, aga saan sealt vähemalt varuosi,» selgitas ta. Seega on lisaks sellele, kui haruldane asi on, oluline ka see, kuidas eset on hoitud.