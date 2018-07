Pilt Facebookis viis menubändi kontserdile

Gansen Roosi kõlab üsna samamoodi nagu Guns N` Roses (ganz än` rõuzis – toim). Roosi teab ise ka, et on oma nime ema lemmikansambli järgi saanud, sest ema on seda talle rääkinud. Tüdruku meelest on see väga lahe, et tema nimi on inspireeritud maailma ühe kuulsaima ansambli nimest. «Roos on väga ilus lill ja roses tähendab inglise keeles roose. Selle bändi nimi on ka relvad ja roosid,» rääkis Roosi.