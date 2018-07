Kuuvarjutuse ajal näeb ka verekuud (Blood Moon), kuu veripunase värvuse tingib Maa atmosfääri äärtelt tungiv päikesevalgus. Teaduskeskuse AHHAA peaplanetarist Üllar Kivila selgitas, et punane on kuu iga kuuvarjutuse ajal. Eriline on aga täisvarjutuse aeg, mis on seotud sellega, et Kuu läbib täpselt Maa varju tsentri.