Kinnisvaramaakler Lea Kerma andmetel on Ristiku üks suurimaid üürikorteritega piirkondi Paides, kus omanikud kipuvad kortereid pikemalt käes hoidma. Praegu on see küll pigem äärelinna staatuses, aga kui Järva tarbijate ühistu oma kauplused Maksimarketi juurde kolib, võib Kerma hinnangul sealkandis üüriturg veelgi elavneda.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX