Mesinik: Hea meeaasta ei tähenda, et peaks hindu langetama

Samal ajal kui pikk põuaaeg valmistab põllumeestele peavalu, on see mesinikele andnud hoopis põhjust rõõmustada, sest tänavune saak neile pettumust ei valmista. «See aasta on tõesti mesinikele väga korda läinud, mett on hästi palju ja see oli väga kvaliteetne,» ütles Koerus mesilasi pidav Lembit Liin.