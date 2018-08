Inga Mearil on seitse hobust, kellest kaks on tema isiklikud. Pildil on hobune Ruffus, kes oma perenaist laia naeratusega tervitab.

Inga Mear kolis kolm aastat tagasi Öötla külla Uustallu, et hakata ajama päris oma asja. Nüüd on ta jõudnud nii kaugele, et on loonud oma ettevõtte Hobuõue OÜ, mis tegeleb teadliku hobukäsitluse ja selle tutvustusega.