Linnapilti ilustavad taimed vajavad neli tonni vett päevas

SA Paide Haldus juht Janno Lehemets sõnas, et aasta on tõesti erakordne, tema mäletamist mööda oli nii kuum suvi ligi 15 aastat tagasi, kui sihtasutustki polnud veel loodud. «Minu praktikas on see esimest korda,» lisas ta. Võrreldes eelmise aastaga kulub Lehemetsa teada taimede kastmisele vett kordades rohkem. «Meil on päris suur töökoormus juures sellega, pea iga päev lastakse mitu tonnist vaati veest tühjaks,» ütles ta.