Vabastatud kotkas hoiab omaette

Pliimürgitusest merikotka terveks ravinud Eesti maaülikooli doktorile Madis Leivitsale tundub nüüd tagantjärele, et kotkas siiski teadis, kuhu ta lendas. «Kui esiti arvasime, et ehk on see tal ajutine peatuspaik, siis nüüd võib kindlalt öelda, et need kaks kuud on ta elanud ja toimetanud Eesti piirist 20 kilomeetri kaugusele jäävas Kingissepa fosforiidikaevanduse piirkonnas,» lausus ta.