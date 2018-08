Just nii palju on võrreldes eelmise aasta sama ajaga sõitnud rohkem inimesi kuu aega käigus olnud tasuta ühisbussidega. Kui eelmise aasta juulis sõitis bussiga ligi 24 000, siis tänavu juba ligi 33 000 inimest. «See on märkimisväärne vahe,» hindas Lepamets.