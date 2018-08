Vald sai Aravete ja Järva-Jaani katlamajad oma kätte

Järva Teataja on korduvalt kirjutanud sellest, et soojatootja soovib lepingut pikendada või lahkumishüvitist, kuid vald tahab tegeleda toasoojaga ise ja pole nõus erafirmale valuraha maksma.

Pihelgas kinnitas eile, et nüüd, kui Aravete ja Järva-Jaani katlamaja on valla valduses, on alanud ka ettevalmistused sügisel algavaks kütteajaks. «Katlamajad on meie käes olnud kõigest mõne päeva ja alles uurime, millises seisus seadmed on, kuid tahame esimesel võimalus teha proovikütmise, et kütteperioodi alguses ei tuleks halbu üllatusi,» selgitas ta.