Vanalinn jäi kohvikuta

Teade kohviku tegevuse lõppemisest tuli linnarahvale siiski üsna ootamatult. Selle põhjuseks nimetas Põder asjaolu, et maja, kus ta kohvikule ruume rentis, on vahetanud omanikku ja seda ootavad ees uued tuuled. Vähemalt esialgu pole vastne omanik Põdra teada kohviku jätkamisest huvitatud. «Mis ruumidest edasi saab, ma ei tea. Esialgu arvasin, et tuleb uus rentnik ja kohvik jätkab tegutsemist, sisustus on ju olemas. Uus omanik ei tahtnud sisustusest mitte midagi ja põhimõtteliselt jäävad talle tühjad seinad. Mida ta seal tegema hakkab või plaanib, seda infot mul pole,» lausus ta.