Segapaaride vollemeistrid trotsisid paduvihma

Võistlust korraldanud Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et kuuest võistluspaarist olid Toom ja Uusleer ainsad, kes ei kaotanud ühtki mängu. «Ülejäänud olid veidi võrdsemad ning kõigile jagus võite ja kaotusi,» märkis ta.

Rauno Uusleer ütles, et tõsiseltvõetavad vastased olid kõik paarid. «Minul oli väike aukartus Piret Reinfeldi ja Mikk Kallakmaa ees. Teadsin, et nendega ei saa hetkekski jalga sirgeks lasta, sest oma suure visadusega on nad varmad kohe mänguohjad enda kätte haarama,» lausus ta.