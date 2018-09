Kaunist postkasti märkab ka autoga sõitja

Postkasti omanik ja autor Janika Nukke ei saanud eelmisel nädalal aru, miks kohalikud teda järsku võidu puhul õnnitlema hakkasid. «Olin eelmisel õhtul vaadanud telekast uudiseid ja sain aru, et ma ei võitnud midagi, aga siis nad ütlesid, et Järva Teatajast lugesid minu võidust,» meenutas ta.

Et oma silm on kuningas, otsis Nukke uudise veebist üles ja sai teada, et tema postkast on maakonna kauneim, lisaks valis üle-eestiline žürii selle kolmanda koha vääriliseks.