Üheteistaastaselt palverändurite radadel

Koigis elav Johanna on oma üheteistkümne eluaasta jooksul juba palju reisinud ja maailma näinud. Katsumus, kus tuleb palverändurite keskel hakkama saada väga vähesega ning iga päev keskmiselt 23 kilomeetrit käia, oli talle aga midagi täiesti uut.

«Johanna arvas, et kui sellest lehes jutt tuleb, siis mõned arvavad, et ta on usklik. Aga ta ei ole. Minul olid minekuks omad põhjused ja tema tuli minuga lihtsalt kaasa matkama,» tegi Anne selgeks mineku tagamaad.