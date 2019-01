Natuke veel: poolik linikumandala on koridori seinale riputatud just lehefoto tarvis, ent järgmiseks nädalaks on teos korralikult raamile kinnitatult täielikult valmis, kinnitab Ulvi Hantson.

Väätsa lasteaias Paikäpp käivad lapsed juba teavad, et midagi on teoksil. Esiteks muidugi see, et tuleval nädalal tähistab maja 32. sünnipäeva. Teiseks see, et õpetajad valmistavad ette üllatust. See ongi see «midagi».