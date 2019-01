Ühest küljest kurb, teisalt aga jätab see tema elu ja saatuse käsitlemisel suure loomingulise vabaduse. Seda on filmi «Johannes Pääsukese tõeline elu» tegijad ka täiel rinnal kasutanud.

See on ilus road movie ehk teekonnafilm, mille suurimad tugevused on suvine loodus, mõni tugev osatäitmine ja maitsekas fantaasiamäng ajalooga. Paraku kipuvad neid varju jätma hõredavõitu stsenaarium ja ilmselgeid kiirustamise märke kandev lõppmontaaž.