Kuuse alla sissekirjutatutel läheb elu keeruliseks

Järva vallasekretäri abi Jaanika Aava selgitas, et elukoha aadressi teavitamine on iga inimese seadujärgne kohustus. «Paraku ei vaevu osa inimesi sellega tegelema. Võimalik, et mõni isik soovib teadlikult oma tegelikku elukohta varjata, kuid kindlasti on neidki, kes jätavad teadmatusest toimingud tegemata,» ütles ta.