Maitsemeelt tuleb arendada juba lasteaias

Enne kohtumist saatsid kokad Orgule lasteaia nädalamenüü, et koolitaja saaks aimu, mida lapsed tavapäraselt söövad. «Pean tunnistama, et 30 aastaga, kui mina lasteaias käisin, pole suurt midagi muutunud,» ütles ta. «Ometi on tänapäeval saada oluliselt rohkem toiduaineid ja tervislikumaid retsepte.»