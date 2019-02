Järvamaa kogukonnafond asutas sihtkapitali

Järvamaa kogukonnafondi üks eestvedajaid, Valev Väljaots, ütles ürituse avasõnas, et kogukonnafondi tegemised on palju enamat kui lihtsalt stipendiumide jagamine. Fond aitab tegevuste kaudu inimesi ja kogukonda siduda.

Väljaots märkis, et ka need inimesed, kes on Järvamaalt ära läinud, on siiski jäänud kogukonnafondi annetajateks.