Pidupäevakõne üllatas

Siemann pühendas oma kõnest suure osa mõttele, et Järvamaa peaks tulevikus olema üks omavalitsus. «Selle mõtte kandjaid on palju, siinkõneleja nende hulgas,» ütles ta.

Siemann selgitas, et olles näinud lähedalt nüüdseks kolme omavalitsuse ühinemist, on ta seisukohal, et üheks saamine on ratsionaalne, õigustatud ja vajalik, kuid inimlikult ja emotsionaalselt Järvamaa kogukonnale lihtsam ja arusaadavam, kui esmalt saab üheseks sisu, sarnaseks põhimõtted, ühise tegutsemise õigsust ja vajadust näitavad meie tegelikud teod – ja siis vahetame sildid. «Meie kogukonnad, meie inimesed jõuavad varem või hiljem arusaamiseni, et koos saab rohkem – nii isiklikku kui avalikku raha jõukohaselt teenustesse panustades,» lausus ta.