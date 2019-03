Elu gluteenivabana on samuti elu

Türilt pärit Anni Adamson on rõõmsameelne, aktiivne ja spordiga sina peal neiu. Ometi muutus tema elu täielikult, kui ta 2017. aastal sai teada, et põeb tsöliaakiat.

Anni aga on nii endale kui ka teistele näidanud, et elu pole sellega läbi – tuleb lihtsalt õppida koos haigusega elama. Ta kuulub ka Eesti tsöliaakia seltsi juhatusse ning kannab iga päev hoolt selle eest, et saatusekaaslased end üksi ei tunneks.