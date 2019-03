Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et selle aasta jooksul on plaanis asuda osaliselt või täielikult uuendama Imavere, Koigi, Peetri, Koeru, Albu ja Ambla kooli.

Pihelgas on rahul, et nõnda suure osa eelarvest saab just haridusvaldkond. «Koolid on kogukonnakeskused ja olenemata sellest, kui vähe või palju seal õpilasi on, peavad nad vastama tänapäevastele nõuetele,» põhjendas ta.