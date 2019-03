««Ära» on kibe raamat. Need on valusad tekstid, mida meenutaja ei soovi korraga meenutada. Sest kuigi sündmustest on möödunud rohkem kui pool sajandit, on need mälestused enamasti ikka veel liiga valusad,» ütleb aastaid Järva Teatajas küüdilugusid avaldanud Kaarel Aluoja.